Policajti obkľúčili Devínsku Kobylu.

Po niekoľkých incidentoch s neplatnými potvrdeniami Devínsku Kobylu obkľúčili kukláči za výdatnej pomoci mestskej polície.

Potýčky však pokračujú, výsledkom sú hospitalizácie jedného policajta a dvoch cyklistov. Ošetrený musel byť aj dlhoročný reprezentant v ultramaratóne. Železnú Studienku sa ozbrojeným zložkám podarilo od Patrónky hermeticky uzavrieť. Horšia je však situácia na Kolibe. Miestni sú omnoho lepšie pripravení. Prerazili zátarasy a v následnej naháňačke nedali štvorkolky policajným kiám žiadnu šancu. Zmohli sa len na štatistické zápisy ešpézetiek, zatiaľčo pred nimi občania drzo z áut vyťahujú termosky, deti a pekáče.

Situácia je kritická na viacerých miestach krajiny. Nik sa neodváži povedať, či je dôvodom nedostatok odberných miest, AG testov, či spontánna neposlušnosť občanov. Parkovisko strediska Vrátna zaplnili zeleno biele antony. Miestnych skialpinistov majú prevážať priamo do Justičného paláca. Tí sa to medzičasom dozvedeli. Rozdelili sa na dve polovice, podobne, ako už o pár dní premiér rozdelí okresy. Jedna skupina prchá smerom na Šútovo, druhá to skúša na Zázrivú. Ochrancovia zákona sa snažia reagovať a podobným spôsobom rozdeliť antony. Bohužiaľ, kvôli nepárnemu počtu, sa im to nepodarilo.

Po sťažnostiach policajtov o podčíslení, boli v okrese Liptovský Mikuláš povolané zálohy. Medvede vyfasovali šiltovky s nápisom "Pomáhať a chrániť", čelovky a krikľavé vesty. Pôsobia ako prerastené psy baskervillské, ale v priľahlých národných parkoch to zabralo. Smutnou škvrnou je len zrážka neskúseného zvieraťa s biatlonistom. Obaja boli prevezení do vojenskej nemocnice v Ružomberku.

Vzdušný priestor Slovenského raja majú na starosti tri Black Hawky, jeden zapožičali Poliaci. Raz za hodinu preletí Albatros zo Sliača. Ani použitie vysplelej techniky zďaleka nestačí na výborne organizované miestne skupinky. Hlad a zima prinútila miestnych k heroickému výkonu. Množia sa správy, že les mizne lesníkom pred očami rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

Veľmi kreatívny prístup zvolili štátne orgány v Poloninách. Pokryť tak rozsiahle územie bez pomoci miestnych by bolo nemožné. Ani toto sa však neskončilo bez problémov. V súboji s vlkmi, o policajné vesty, ťahali jelene predsa len za kratší koniec.

Ako osamelý závan čerstvého vzduch pôsobí iba pokojná demonštrácia pred úradom vlády. Rúška ani odstupy sa nedodržujú, mierne rušivo pôsobia len svastiky nad hlavami demonštrantov, no protest je naozaj tichý, lebo v meste nie je okrem nich skutočne nik. Polícia naháňa výtržníkov po lesoch. A to je dobre. Je dobre, ze si niekto zodpovedný konečne uvedomil, že na dodržiavanie pravidiel je nutné dohliadať.