Chorvátsko je z roka na rok bližšie

Bratislava - Jadran. Od študentských čias, viac menej pravidelne. Vzdialenosť sa nemení, čas dojazdu áno. V náš prospech. Lepšie cesty, aj autá. Zvykli sme si, že sa to zrýchľuje. Na dobré sa dobre zvyká. Aj v tejto čudnej dobe.

Vyrazili sme v pondelok ráno pred siedmou, cez Maďarsko. Potom ako naši južní susedia otvorili M86, Rakúsko prestalo byť alternatívou. Slovensko-maďarská hranica, nič. Nikto. Žiadna kontrola, žiadne zdržanie. Na M1-ku, Budapešť-Viedeň, nás doviedla nová diaľnica, no už pri Mosonmagyaróvári sme ju opustili a po 86-ke smerovali k Csornej, kde sme sa pripojili na M86, smer Szombathely.

Číslo 86, by nás za normálnych okolností doviedlo až do slovinskej Lendavy. A po pár slovinských kilometroch (starou cestou), dvoch lokálnych hraničných priechodoch až na Chorvátske záhorie! Lenže doba je čudná. Navigácia nám ponúkla dve hodiny k dobru. Keďže sme Lendavu a Varaždin vlani videli, a aj registráciu do chorvátskeho ENC systému (mýtnica Varaždin) už absolvovali, prijali sme ponuku a opustili 86-ku pri Kerkabarabási, smer Letenye a Goričan.

Letenye má dva priechody, znovu nám navigácia ponúkla, síce iba 5 minút, ak pôjdeme cez kamiónový. Pod čelné sklo som položil vyhlásenie o vstupe do Chorvátska (https://entercroatia.mup.hr) a zaradil sa do radu ako tretie vozidlo. Neviem, či vyhlásenie pomohlo, ale nič špeciálne, okrem rutinnej kontroly dokumentov, sa neudialo. O pár minút sme fičali po chorvátskej diaľnici smer Záhreb, nebolo ani desať hodín.

No, fičali. Dieťa v sedačke relatívne malé, auto relatívne staré, takže sme fičali adekvátne. Dieťa, ale dosť múdre na to, že chce byť pri mori čo najskôr, takže tomu podriadilo svoje správanie. Jedinú pauzu nám doprialo pri Karlovaci. Iba káva, žiadna Lana Korana, aquapark, či miestne múzeá. Len odmorište. Rúška nemal nik, iba predavačka, a aj tá len na krku. Dezinfekcia, držite razmak! - nie len na ceste, aj pred pokladňou.

(mpt)

ENC fungovalo ako hodinky, zdržania žiadne, áut málo. U Anteho v Primoštene sme boli o tretej poobede. Posťažoval sa, že málo turistov. A vraj majú len druhý deň leto. Voda je fakt neobyčajne studená. Satelity hlásia 22 stupňov, ale pocitovo, ľadové medvede a poľskí turisti si prídu na svoje. Cestovateľov je výrazne menej, no sú tu. Slovenčina, čeština, poľština a nemčina. Čo je horšie, aj britská angličtina. Korona do Primoštenu oficiálne nedorazila. V správach momentálne dominuje post-turnajový Zadar. Veľká sláva sa premenila na veľkú hanbu, píše Slobodna Dalmacija. No čísla ukazujú na Záhreb. Všetko je stále v pohode, snáď to tak aj zostane. Škoda by bolo tých rýchlych ciest, ak budú prázdne.